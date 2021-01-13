Происшествия

Крупный штраф заплатит житель Псковской области за разглашение гостайны

Вступил в законную силу приговор Псковского областного суда в отношении 27-летнего жителя региона, задержанного пограничниками при попытке получения им сведений, составляющих государственную тайну. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В мае прошлого года мужчина попытался получить у одного из пограничников информацию о системе охраны государственной границы с целью использования добытых сведений для организации контрабандной деятельности через госграницу России.

При успешной реализации задуманного злоумышленник планировал повысить свое материальное благосостояние и частью прибыли от преступного бизнеса «делиться» с пограничниками, пояснили в ведомстве.

«Попытка злоумышленника получить интересующую информацию, составляющую государственную тайну, окончилась полным провалом, - отметили в пресс-службе. - Преступное предложение помимо того, что не нашло поддержки от сотрудников управления, было должным образом задокументировано и не осталось безнаказанным. Гражданин был задержан, в отношении его возбудили уголовное дело».

Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 240 тысяч рублей.