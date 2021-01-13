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Псковичка фиктивно зарегистрировала 30 человек в деревне Заходы

Безработная женщина 1977 года рождения фиктивно зарегистрировала 30 человек в своем доме в деревне Заходы Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По техническому состоянию помещение не было пригодно для проживания, предоставлять его гражданам псковичка не собиралась, а они, в свою очередь, по данному адресу регистрации никогда не пребывали. «За последние два года среди этих 30 человек оказались клиенты из Москвы, Санкт-Петербурга и других субъектов Российской Федерации», - отметили в пресс-службе.

В действиях подозреваемой усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ.