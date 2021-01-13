Происшествия

Мошенники предлагают псковичам лотерейные билеты

Мошенники начали предлагать псковичам бесплатные лотерейные билеты, сообщает «МК в Пскове».

Как рассказала одна из жительниц Пскова, в социальной сети «Вконтакте» от имени лотерейной компании ей написал бот, рассылающий ссылки сомнительного содержания. В присланном голосовом сообщении роботизированный голос рассказал, что в честь своего юбилея компания проводила конкурс среди пользователей соцсети и женщина выиграла бесплатный билет новой лотереи «Российское лото».

Для его получения в ответном сообщении необходимо было прислать фразу «Хочу билет». После этого псковичка получила еще одно голосовое сообщение, в котором ее просили написать свой возраст, так как к участию в розыгрыше принимаются только совершеннолетние.

Вместе со ссылкой на неизвестный ресурс, пришло еще одно сообщение, в котором говорилось, что билет можно забрать только в течение часа.

Псковичей предупреждают о возможном мошенничестве со стороны неизвестных - очевидно, что никакая известная российская лотерейная компания не имеет отношения к данной рассылке, пишет издание.