Происшествия

Бутылку виски украл из магазина пскович

Совершившего кражу из магазина мужчину задержали росгвардейцы в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

13 января экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 29-летнего мужчину, который пронес через кассовый узел бутылку виски, не заплатив за нее.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.