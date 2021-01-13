Происшествия

Лжебанкиры снова обокрали великолучан

Несколько жителей Великолукского района лишились денег после общения с лжебанкирами по телефону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 12 января в Великих Луках 42-летнему мужчине позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником одного из банков. Под предлогом предотвращения мошеннических действий в отношении собеседника он украл с его банковской карты более 17 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки.

В тот же день житель Великолукского района 1957 года рождения после общения с подобным незнакомцем лишился 87 тысяч рублей.

Еще две великолучанки 1973 и 1963 годов рождения 11 января тоже последовали «рекомендациям» злоумышленников, которые обещали им предотвратить несанкционированное списание денег. Женщины не досчитались на своих счетах в общей сложности более 170 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, добавили в пресс-службе ведомства.