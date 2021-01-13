Происшествия

Почти 150 кг червевидных личинок не пропустили в Псковскую область из Белоруссии

Нарушения при перемещении партии червевидных личинок комаров весом 144 кг выявили на российско-белорусском участке в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В ходе ветеринарного контроля государственный инспектор ведомства установил, что партию личинок комаров перемещали из Белоруссии в Санкт-Петербург без ветеринарных сопроводительных документов. Таким образом, убедиться в качестве, безопасности и установить происхождение товара оказалось невозможно.

Перемещение груза по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили и оформили акт о его возврате. По факту выявленного нарушения возбудили дело об административном правонарушении.