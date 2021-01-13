Происшествия

Перевозивший сигареты контрабандист попался псковским пограничникам

Пограничники пресекли незаконный ввоз на территорию России партии табачной продукции в Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В районе деревни Литвиново пограничники остановили автомобиль «Шкода» под управлением 37-летнего россиянина, который ехал с территории сопредельного государства. «В ходе опроса водитель заметно нервничал и проявлял раздражительность. После осмотра его транспортного средства сомнения пограничников рассеялись. Салон и багажное отделение были полностью загружены сигаретами, а товарно-сопроводительные документы на груз у водителя отсутствовали», - рассказали в пресс-службе.

В общей сложности в легковой автомобиль молодому человеку удалось вместить более 7,5 тысячи пачек табачных изделий с иностранными акцизными марками.

Выявленный груз передали сотрудникам МО МВД России «Невельский» для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.