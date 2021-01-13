Происшествия

Служащий «заминировал» склады Минобороны в Псковской области и получил штраф

Псковский гарнизонный военный суд оштрафовал гражданского служащего за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в военно-следственном отделе по Псковскому гарнизону.

10 января 2020 года мужчина изготовил муляж самодельного взрывного устройства. На следующий день, после заступления в суточный караул по охране складов Министерства обороны России, он осуществил закладку этого муляжа. Затем злоумышленник передал начальнику караула заведомо ложное сообщение о взрывном устройстве.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ, и назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.