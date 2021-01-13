Происшествия

Младшего сержанта оштрафовали за сбыт поддельных долларов в Пскове

Военнослужащего по контракту оштрафовали за сбыт поддельных долларов США в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в военно-следственном отделе Псковского гарнизона.

1 июня 2019 года на территории АЗС в Опочке военнослужащий обнаружил конверт с находящимися в нем поддельными 15 банкнотами номиналом по 100 долларов США каждая. После этого младший сержант перевез фальшивую валюту к своему месту жительства в Пскове и несколько месяцев пытался их сбыть. В дальнейшем поддельные банкноты изъяли правоохранительные органы.

Военнослужащего признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Ему назначили меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей.