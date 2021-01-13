Происшествия

Продукты украла псковичка из магазина на улице Юбилейной

33-летнюю женщину, подозреваемую в краже, задержали росгвардейцы в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления Росгвардии.

14 января около 20.00 сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали гражданку, которая совершила хищение продуктов питания из магазина на улице Юбилейной. Персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия прибыли росгвардейцы.

Гражданку доставили в территориальный отдел полиции.