Происшествия

Более 600 тысяч рублей перечислили мошенникам псковичка и петербурженка

В Псковской области мошенники под видом банковских служащих продолжают вводить в заблуждение доверчивых граждан, лишая их денежных накоплений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, 45-летней псковичке 14 января позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Под предлогом якобы предотвращения несанкционированных операций по ее банковской карте незнакомец запросил у женщины реквизиты карты, которые она и предоставила, а затем он оформил на нее кредит в сумме 530 тысяч рублей.

Горожанка обратилась за помощью в полицию. При этом потерпевшая пояснила полицейским, что была хорошо осведомлена о случаях подобного рода дистанционного мошенничества и все равно поддалась на уловку звонившего: собеседник звонил с московского номера, говорил очень вежливо и убедительно. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Более ста тысяч рублей лишилась и молодая женщина из Санкт-Петербурга, которая приехала в Псков в гости к брату. Ей 14 января тоже позвонил мнимый сотрудник банка, Он заявил, что во избежание серьезных финансовых потерь ей необходимо срочно перевести деньги на «безопасный счет». Женщина перечислила на указанный счет 102 тысячи рублей. Когда же поняла, что деньги ушли в карман мошенников, сообщила о произошедшем стражам порядка. Обстоятельства случившегося выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.