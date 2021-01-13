Происшествия

Более 100 преступлений произошло в Псковской области на каникулах

124 преступления зарегистрировали в Псковской области с 31 декабря по 10 января. Об этом сообщил начальник регионального УМВД России Алексей Овсянников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 15 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

96 преступлений из указанного числа полицейские раскрыли.

30 преступлений было совершено на улицах и общественных местах. Также в период новогодних выходных полицейские выявили 1137 административных правонарушений, из которых 618 связаны с нарушением ограничений по коронавируса.

Алексей Овсянников добавил, что нарушения в Пскове фиксировались, в частности, в кальянных и в компьютерном клубе.