Происшествия

Возбуждено уголовное дело из-за обнаружения в Пскове тысячерублевой банкноты с признаками подделки

Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в Пскове тысячерублевой банкноты с признаками подделки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба УМВД России по Псковской области, она была выявлена 13 января в одном из финансовых учреждений города.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, а также используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите о произошедшем в ближайший отдел полиции.