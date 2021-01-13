Происшествия

Мальчик погиб на детской площадке из-за шарфа

Тело мальчика с признаками удушения нашли на детской площадке в подмосковном городском округе Дмитрове. По предварительным данным следствия, ребенок случайно удавился шарфом, сообщает «Росбалт» со ссылкой на ГСУ СК по региону.

«Следственным отделом по Дмитрову ГСУ СК России по Московской области проводится проверка по факту обнаружения 15 января на детской площадке по улице Дорожной совхоза Останкино Дмитровского городского округа тела с признаками удушения», - говорится в сообщении.

Установлено, что ребенок катался на винтовой горке, привязав шарф двумя концами к верхней перекладине, тем самым образовав петлю. По предварительным данным судмедэксперта, мальчик случайно удушился этой петлей.

Местные жители пытались помочь ребенку до приезда врачей, однако спасти его не удалось.