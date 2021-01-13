Происшествия

В Пскове на мужчине загорелась одежда

В Пскове на мужчине загорелась одежда. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС, информация о возгорании в квартире поступила 18 января в 3.03.

На улице Красноармейской, 26 в комнате на втором этаже огнем повреждена одежда на квартиросъемщике.

Мужчина 1963 года рождения доставлен в Псковскую областную клиническую больницу с термическими ожогами нижних конечностей и ягодиц 2-й и 3-й степени. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем пострадавшего.