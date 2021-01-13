Происшествия

Двое мужчин отравились угарным газом в Порхове

Двое мужчин отравились угарным газом при пожаре в Порхове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о возгорании в квартире в переулке Революционном поступила 17 января в 18.36.

В жилом доме в комнате огнем поврежден диван, помещения закопчены. В Порховскую межрайонную больницу с предварительным диагнозом «отравление угарным газом» доставлены мужчины 1962 и 1974 годов рождения.

По предварительным данным, причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении неустановленного лица.