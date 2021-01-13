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Происшествия

Спиртные напитки украла псковичка из магазина на улице Труда

18.01.2021 10:05|ПсковКомментариев: 0

Росгвардейцы задержали псковичку, подозреваемую в краже из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

17 января в Пскове экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил информацию о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 33-летнюю горожанку, которая пронесла через кассовый узел спиртные напитки, не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.

Теги: #кража #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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