Происшествия

Спиртные напитки украла псковичка из магазина на улице Труда

Росгвардейцы задержали псковичку, подозреваемую в краже из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

17 января в Пскове экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил информацию о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 33-летнюю горожанку, которая пронесла через кассовый узел спиртные напитки, не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.