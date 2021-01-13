Происшествия

Невменяемым признан пожилой пскович, убивший жену лопатой

В суд направлено уголовное дело для применения меры медицинского характера в отношении 78-летнего псковича, совершившего убийство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В ходе следствия установлено, что в ночь с 25 на 26 июня 2020 года между 78-летним псковичом и его супругой по их месту жительства на улице Советской Армии произошел конфликт на бытовой почве. Во время ссоры пожилой мужчина нанес своей супруге многочисленные удары совковой лопатой по голове, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии невменяемости, то есть не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими из-за болезненного состояния психики, отметили в надзорном ведомстве.

13 января уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения.