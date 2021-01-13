Происшествия

В Пскове будут судить двух бомжей, до смерти забивших собутыльника

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух лиц без определенного места жительства за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью псковичу, повлекшее по неосторожности его смерть. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В ходе следствия установлено, что в ночь с 8 на 9 марта 2020 года двое мужчин без определенного места жительства находились в гостях у знакомого в общежитии на Красноармейской, 26, где распивали спиртное. Во время бытового конфликта гости избили мужчину руками и ногами, в результате чего он через некоторое время скончался на месте происшествия. С места преступления гости скрылись, однако позже они были задержаны в Санкт-Петербурге.

Санкция части 4 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

13 января уголовное дело направлено в Псковский городской суд.