Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Знак качества фабрики обуви Nordman
История развития, качества и новых технологий
счет за воду - оплати задолженность без пени
Телефон прямого эфира 56-73-72
елка желаний - мечты сбываются
Соглашение о сотрудничестве
безопасность - дело каждого
Жить и строить нацпроекты помогают
 
 
 
ещё Происшествия 13.01.2021 11:160 Грабитель попытался убежать от псковских полицейских по крышам гаражей 18.01.2021 11:440 Восемь посетителей и организатор кальянной в Пскове будут привлечены к ответственности 18.01.2021 11:100 В Пскове будут судить двух бомжей, до смерти забивших собутыльника 18.01.2021 10:260 Невменяемым признан пожилой пскович, убивший жену лопатой 18.01.2021 10:050 Спиртные напитки украла псковичка из магазина на улице Труда 18.01.2021 09:470 Двух малышей спасли на пожаре в Опочке
 
 
 
Самое популярное 15.01.2021 17:192 Скончалась экс-директор Псковской областной филармонии Галина Иванова 17.01.2021 12:595 Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде в Псковской области 15.01.2021 13:150 В Пскове женщина-водитель с амбре ударила автоинспектора и сбросила шубу 15.01.2021 14:295 Схема движения по кольцу на Инженерной в Пскове будет изменена 16.01.2021 16:529 Подполковник и его жена скончались во время БДСМ-сессии
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Восемь посетителей и организатор кальянной в Пскове будут привлечены к ответственности

18.01.2021 11:44|ПсковКомментариев: 0

В минувшие выходные полицейские провели профилактические рейды, в ходе которых проверили, как исполняется указ губернатора Псковской области об ограничении работы заведений досуга. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в Пскове в кальянной, расположенной в доме по улице Рокоссовского, в ночное время 16 января сотрудники отдела исполнения административного законодательства и отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову установили факт неисполнения правил поведения, утвержденных указом губернатора Псковской области №30 от 15 марта 2020 года. Здесь было организовано публичное досуговое мероприятие, в рамках которого посетителям предоставлялись услуги по курению кальяна.

По имеющимся данным, лицо, организовавшее эту вечеринку, снимает помещение в аренду у собственника. Составлен административный материал по ч.1 статьи 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП Российской Федерации. Административные протоколы по этой статье за посещение досуговых развлекательных мероприятий составлены также и в отношении восьми посетителей кальянной. В настоящее время ведется проверка.

Аналогичный факт 16 января был выявлен и в Великих Луках. Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки пресекли незаконную деятельность кальянной в доме по улице Некрасова. На момент проведения рейда в помещении кальянной находилось около 20 посетителей. По данному факту полицией также осуществляется проверка.

УМВД России по Псковской области напоминает гражданам о необходимости строгого соблюдения действующих ограничений, касающихся работы предприятий общепита и организации массовых развлекательных мероприятий, введенных в регионе в связи пандемией коронавируса.

Теги: #умвд россии по псковской области #коронавирус #ограничения
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы возвращение очного формата обучения псковских школьников?
В опросе приняло участие 562 человека
18.01.2021, 12:010 18 миллионов рублей выиграли в лотерею посетители псковских отделений «Почты России» 18.01.2021, 11:530 Гололедицу и морозы до -15 прогнозируют завтра в Псковской области 18.01.2021, 11:440 Восемь посетителей и организатор кальянной в Пскове будут привлечены к ответственности 18.01.2021, 11:400 Россияне смогут узнавать результаты теста на COVID-19 через портал госуслуг
18.01.2021, 11:260 Семейство BMW ждет несколько пополнений 18.01.2021, 11:230 В Псковской области коронавирус унес жизнь еще одного человека 18.01.2021, 11:200 «Гайд-парк»: Дарья Козьякова расскажет о положении дел в своем округе 18.01.2021, 11:120 До норматива доведут 7,6 км дороги Невель - граница с Белоруссией
18.01.2021, 11:100 В Пскове будут судить двух бомжей, до смерти забивших собутыльника 18.01.2021, 11:050 Псковские врачи рассказали, когда можно делать прививку переболевшим COVID-19 18.01.2021, 10:540 Про культуру осознанного потребления вещей рассказали сотрудникам завода «Титан-Полимер» 18.01.2021, 10:520 Директор Псковских теплосетей отмечает 60-летие
18.01.2021, 10:510 Несколько домов сгорели в Псковской области на выходных 18.01.2021, 10:420 В клубе «Супер фитнес» продолжаются бесплатные тренировки 18.01.2021, 10:260 Невменяемым признан пожилой пскович, убивший жену лопатой 18.01.2021, 10:220 Гдовская прокуратура озаботилась подвозом ребенка к районной школе
18.01.2021, 10:210 Псковский кинотеатр вновь покажет фильм о жизни афонского монастыря 18.01.2021, 10:080 В Новосокольническом районе уволили с работы беременную женщину 18.01.2021, 10:050 Спиртные напитки украла псковичка из магазина на улице Труда 18.01.2021, 10:010 Заработал новый светофор на перекрестке Инженерной и Индустриальной в Пскове
18.01.2021, 09:541 Все о Крещении: смысл праздника, традиции и как его отметят в Пскове 18.01.2021, 09:470 Двух малышей спасли на пожаре в Опочке 18.01.2021, 09:462 Стало известно, за какую работу больше платят на удаленке 18.01.2021, 09:370 Двое мужчин отравились угарным газом в Порхове
18.01.2021, 09:311 В Пскове на мужчине загорелась одежда 18.01.2021, 09:151 В ВОЗ уточнили период заразности больных коронавирусом 18.01.2021, 09:070 В Палкино полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с собакой 18.01.2021, 09:002 Вера и вода: псковский священник рассказал о самых важных смыслах Крещения
18.01.2021, 08:455 Пандемия может привести к вспышкам опасного грибкового заболевания в больницах 18.01.2021, 08:310 Созвездия над храмом запечатлели в Стругокрасненском районе 18.01.2021, 08:150 Эксперты не исключили подъема заболеваемости коронавирусом в конце зимы 18.01.2021, 08:002 СК предложил ужесточить уголовную ответственность для физлиц
18.01.2021, 07:450 Псковский врач о борьбе с COVID-19: Мы находимся на войне 18.01.2021, 07:280 В России разрешат продажи сельхозтоваров на своей земле 18.01.2021, 07:151 Страны Балтии пригрозили России санкциями ЕС за задержание Навального 18.01.2021, 07:010 Массовая вакцинация населения от COVID-19 начинается в России
17.01.2021, 22:380 Первый печатный каталог с работами псковских иконописцев увидел свет 17.01.2021, 21:580 Мечты 166 псковских детей исполнятся в этом году в рамках акции «Елка желаний» 17.01.2021, 21:440 В Псковской области зафиксировано 183 новых случая коронавируса 17.01.2021, 21:182 Пьяный житель Палкино избил собаку и сломал новогоднюю ель
17.01.2021, 21:0711 Алексей Навальный задержан на паспортном контроле в Шереметьево 17.01.2021, 20:244 79-летняя Вивьен Вествуд обнажилась во имя спасения мира 17.01.2021, 19:533 В московских аэропортах отменены десятки рейсов, в том числе в Псков 17.01.2021, 19:385 Полиция вытеснила сторонников Навального из здания аэропорта
17.01.2021, 19:290 Древний погребальный храм и более 50 саркофагов обнаружены в Египте 17.01.2021, 19:030 Средний чек за авиаперелеты по России подешевел на 14% 17.01.2021, 18:4414 В России заявили о готовности к диалогу со всеми нуждающимися в вакцине странами 17.01.2021, 18:200 Около 150 новобранцев 76-й дивизии приведены к присяге
17.01.2021, 18:060 Умер российский посол в ОАЭ Сергей Кузнецов 17.01.2021, 17:540 1,2 миллионов рублей собрано в Псковской области в рамках акции «Спасибо медикам» в 2020 году 17.01.2021, 17:480 Мальчик погиб на детской площадке из-за шарфа 17.01.2021, 17:340 «Шевроле Нива» перевернулась в Псковском районе, двое пострадали. ФОТО
17.01.2021, 17:062 Псковский драмтеатр открыл продажи билетов на январь 17.01.2021, 16:480 Три автомобиля притерлись на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 17.01.2021, 16:381 Временную кровлю обустраивают в Волышово 17.01.2021, 16:177 Псковская характеристика
17.01.2021, 15:590 Автоэксперты рассказали, когда в России закончится дефицит автомобилей 17.01.2021, 15:370 Пропавшего в ноябре псковича в шрамах и татуировках продолжает искать полиция 17.01.2021, 15:219 Два члена экипажа погибли при крушении российского сухогруза у берегов Турции 17.01.2021, 15:000 Синоптики рассказали жителям Псковской области о погоде в крещенскую ночь
17.01.2021, 14:452 Александр Козловский поздравил великолучан с 78-ой годовщиной освобождения города 17.01.2021, 14:320 Псковские храмы готовятся к празднику Крещения 17.01.2021, 14:170 Глава Пскова выразила соболезнования родным и близким Алексея Шабанова 17.01.2021, 13:550 Михаил Ведерников: Память о защитниках Великих Лук навечно вписана в историю города
17.01.2021, 13:471 Митрополит Тихон вручил 20 сестрам милосердия сертификаты об обучении по программе ухода за больными 17.01.2021, 13:290 Умер депутат Госдумы, ликвидатор чернобыльской аварии Николай Антошкин 17.01.2021, 13:210 Снежная зима в России привела к взрывному спросу на лопаты 17.01.2021, 13:040 Около 15 тысяч тестов на антитела к COVID-19 передал митрополит Тихон администрации Псковской области
17.01.2021, 12:595 Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде в Псковской области 17.01.2021, 12:560 В Госдуме оценили идею по замене водительских прав на QR-коды 17.01.2021, 12:390 Юнармейцы заступили в почетный караул у Вечного огня и на могиле Александра Матросова в Великих Луках 17.01.2021, 12:250 Федерации шахмат Псковской области исполнилось 15 лет
17.01.2021, 12:100 Псковичам рассказали, как обустроить безопасную купель на Крещение 17.01.2021, 11:543 Бразилия не разрешила использовать вакцину «Спутник V» в экстренных случаях 17.01.2021, 11:360 «Подарок новорожденному» в новом году уже получили 99 малышей Псковской области 17.01.2021, 11:200 ГИБДД призывает водителей к предельной осмотрительности на дорогах Псковской области
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.