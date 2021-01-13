Происшествия

Восемь посетителей и организатор кальянной в Пскове будут привлечены к ответственности

В минувшие выходные полицейские провели профилактические рейды, в ходе которых проверили, как исполняется указ губернатора Псковской области об ограничении работы заведений досуга. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в Пскове в кальянной, расположенной в доме по улице Рокоссовского, в ночное время 16 января сотрудники отдела исполнения административного законодательства и отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову установили факт неисполнения правил поведения, утвержденных указом губернатора Псковской области №30 от 15 марта 2020 года. Здесь было организовано публичное досуговое мероприятие, в рамках которого посетителям предоставлялись услуги по курению кальяна.

По имеющимся данным, лицо, организовавшее эту вечеринку, снимает помещение в аренду у собственника. Составлен административный материал по ч.1 статьи 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП Российской Федерации. Административные протоколы по этой статье за посещение досуговых развлекательных мероприятий составлены также и в отношении восьми посетителей кальянной. В настоящее время ведется проверка.

Аналогичный факт 16 января был выявлен и в Великих Луках. Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки пресекли незаконную деятельность кальянной в доме по улице Некрасова. На момент проведения рейда в помещении кальянной находилось около 20 посетителей. По данному факту полицией также осуществляется проверка.

УМВД России по Псковской области напоминает гражданам о необходимости строгого соблюдения действующих ограничений, касающихся работы предприятий общепита и организации массовых развлекательных мероприятий, введенных в регионе в связи пандемией коронавируса.