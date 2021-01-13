Происшествия

70 тысяч рублей похитил мужчина у жительницы Бежаниц

Бежаницкий районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого в хищении чужого имущества. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области, преступление произошло 26 октября 2020 года.

Мужчина, имеющий неснятую и непогашенную судимость за совершение аналогичного преступления, находился в состоянии алкогольного опьянения в доме гражданки А. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, он похитил 70 тысяч рублей из находившегося в комнате на столе кошелька. С деньгами он скрылся с места преступления, а затем распорядился ими по своему усмотрению. Потерпевшей был причинен значительный материальный ущерб.

Приговором Бежаницкого районного суда мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев. В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание постановлено считать условным с установлением испытательного срока на 2 года.

Гражданский иск, заявленный потерпевшей, о возмещении материального ущерба в размере 60 тысяч 900 рублей признан судом обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Приговор пока не вступил в законную силу.