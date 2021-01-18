Происшествия

В Пскове задержан адвокат по подозрению в убийстве мужчины

В Пскове задержан адвокат по подозрению в убийстве мужчины. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковсой области.

15 января 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении жителя областного центра. По данному факту проведена доследственная проверка, по результатам которой третьим отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), в связи с получением данных о криминальном характере исчезновения потерпевшего.

В ходе проведения первоначальных следственных действий получены данные о возможной причастности к совершению преступления лица, обладающего особым правовым статусом - адвоката, который в ночь на 4 января 2021 года вывез потерпевшего в багажнике своей автомашины в лес, а затем в загородный дом, где избивал его, а в конечном итоге задушил. Скрывая следы совершенного преступления, он вывез тело в лес и закопал.

В настоящее время произведено процессуальное задержание подозреваемого. Следователи предъявили ему обвинение в убийстве. Работа по сбору и закреплению доказательственной базы продолжается.

Оперативное сопровождение по уголовному делу оказывают сотрудники УМВД России по Псковской области.