Происшествия

Безработный инвалид обокрал школьницу в Гдове

Безработный житель города Гдова 1982 года рождения подозревается в краже денег с банковского счета. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Мужчина, имеющий вторую группу инвалидности, нашел банковскую карту в районе перекрестка улиц Карла Маркса и Никитина в Гдове. На новогодних выходных он украл с привязанного к карте банковского счета 1180 рублей.

Банковскую карту потеряла 16-летняя школьница, которая затем обратилась в полицию. По факту кражи следователи возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 стать 158 УК РФ (кража с банковского счета).