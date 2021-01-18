Происшествия

Кавказская пленница по-псковски

Псков - город, по столичным меркам, небольшой и тихий. Тем удивительнее, что на его улицах, прямо как в голливудских фильмах, могут похитить и увезти в неизвестном направлении случайную прохожую. Именно так произошло в марте 2020-го, когда молодой азербайджанец схватил у цветочного магазина девушку и затолкал ее в грузовик.

Сейчас она с содроганием вспоминает, как в злополучный вечер попросила супруга присмотреть за детьми, как сама натянула первые попавшиеся джинсы, накинула куртку и вышла из дома. Тогда ничто не предвещало беды - идти до магазина было недалеко, дорога знакомая, да и фонари горят.

Что подвигло мужчину на такой поступок? Какую цель он преследовал? И чем привлекла его жертва? Разобраться в подробностях этого дела «МК в Пскове» помог старший следователь следственного отдела по Пскову СУ СК РФ по Псковской области Илья Егоров.

Все подробности в материале на сайте «МК в Пскове».