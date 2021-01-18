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Псковского адвоката заключили под стражу по обвинению в убийстве

В отношении псковского адвоката, обвиняемого в убийстве мужчины, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от источника, близкого к правоохранительным органам.

Фото: pixabay.com

Следователи установили, что в ночь на 4 января 2021 года адвокат вывез потерпевшего в багажнике своей автомашины в лес, а затем в загородный дом, где избивал его, после чего задушил. Скрывая следы преступления, он вывез тело в лес и закопал.

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Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ.