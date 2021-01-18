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Происшествия

Несколько жилых домов горело в Псковской области 18 января

19.01.2021 09:24|ПсковКомментариев: 0

Несколько жилых домов горело в Псковской области 18 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 23.30 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по адресу: Струго-Красненский район, Новосельская волость, д. Лудони, ул. С. Волкова. Огнем поврежден мансардный этаж и кровля на площади 30 кв метров. Причина пожара, предварительно - неисправность дымохода отопительной печи. Спасен жилой дом и три хозпостройки.

В 21.59 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по адресу: Невельский район, Ивановская волость, д. Чернуха. Выгорел изнутри по всей площади жилой дом. Предварительно причиной пожара называется короткое замыкание проводки внутри дома.

В 20.44 загорелся жилой дом в Псковском районе, Карамышевской волости, деревня Дубоновичи. Сгорел жилой дом. Причина - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

В 16.50 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по адресу: Гдовский район, Добручинская волость, СНТ «Дачное». Сгорела хозпостройка. В бане огнем повреждена кровля по всей площади огнем, повреждена баня. Причина пожара, предположительно - неосторожное обращение с огнем. Спасено 2 жилых дома.

Теги: #пожар #Гдовский район #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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