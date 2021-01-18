Происшествия

Более 400 литров алкоголя изъяли из незаконного оборота в Пскове

Полицейские изъяли из незаконного оборота более 400 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

18 января в ходе проведения профилактических мероприятий в магазине «Продукты» на улице Советской Армии сотрудники отдела исполнения административного законодательства УМВД России по городу Пскову во взаимодействии с коллегами из Псковской таможни выявили три нарушения федерального закона о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Алкогольная продукция реализовывалась с отсутствием лицензии на ее розничную продажу, отметили в ведомстве. Проверяющие обнаружили и алкоголь без маркировки, предусмотренной законодательством России. Кроме того, продавались лосьон, спиртовой раствор и вкусовые пищевые добавки с содержанием алкоголя до 40% без соответствующих сопроводительных документов, подтверждающих легальность их оборота.

В итоге из незаконного оборота изъяли 431,5 литра алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе 183,5 литра водки, 67,65 литра вина, 26,5 литров коньяка и 118,5 литров лосьона.

В настоящее время возбуждены административные расследования по части 3 статьи 14.17 и части 2 статьи 14.16 КоАП РФ. А материал проверки, предусмотренный частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ, направили в управление Роспотребнадзора по Псковской области для рассмотрения и принятия решения, добавили в пресс-службе.