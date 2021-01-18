Происшествия

Преступность в Пскове выросла на 20% в 2020 году

На территории Пскова зарегистрировали 2869 преступлений в 2020 году (в 2019-м – 2390). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, рост преступности в областном центре по итогам года составил 20%.

В 2020 году раскрыли 1536 преступлений (увеличение на 10 %). Рост зарегистрированных преступлений связан с возбуждением большого количества уголовных дел по «новому» составу преступления – пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета), пояснили в ведомстве.

За 12 месяцев 2020 года зарегистрировали 6 убийств – на одно меньше, чем в 2019-м. На 40% уменьшилось число преступлений, предусмотренных статьей 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) – с 34 до 20.

«В ходе проводимой работы по обеспечению достоверности государственной статистической отчетности прокуратурой города Пскова выявляются многочисленные нарушения в деятельности следователей и дознавателей на данном направлении деятельности», - сообщили в ведомстве.

По итогам работы за 12 месяцев городская прокуратура выявила более 3000 нарушений в сфере уголовно-правовой статистики при учете преступлений. Наибольшее число выявленных нарушений связано с искажением сведений о преступлении и лице, его совершившем.