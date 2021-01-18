Происшествия

Полицейские ищут худощавого великолучанина в клетчатой рубашке

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки разыскивают Евгения Степанова 1989 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с 4 августа 2019 года его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 184 сантиметра, худощавого телосложения, светло- русые короткие волосы, светло-серые глаза. Был одет в серую куртку, серо-белую клетчатую рубашку, светло-серые джинсы и светло-коричневые ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Евгения Степанова, просят обратиться по телефону 8-906-223-11-28 (уголовный розыск ОМВД России по городу Великие Луки) или 02.