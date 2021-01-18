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Островичка лишилась крупной суммы при попытке предотвратить «незаконное оформление кредита»

19.01.2021 18:31|ПсковКомментариев: 0

Ряд жителей области пренебрегли правилами безопасности, поддались на уловки мошенников и лишились денег.Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, 38-летней жительнице Острова 18 января позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка.

И, якобы, под предлогом предотвращения попытки незаконного оформления на горожанку кредита завладел денежными средствами в сумме более 160 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По аналогичной мошеннической схеме 17 января жительница Печорского района, 1965 года рождения, не досчиталась 88 тысяч рублей. Проводится расследование. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

За последние дни в результате подобных противоправных действий незнакомцев денежных средств лишились жители Пскова, Великих Лук, Печор, а также Великолукского и Красногородского районов. Ведется следствие.

В этой связи полиция напоминает согражданам о необходимости соблюдения мер безопасности в таких ситуациях. Необходимо учитывать, что злоумышленники нередко используют специальное программное обеспечение, чтобы имитировать номера банков. Так им удается ослабить бдительность своей жертвы уже на начальном этапе, потому что клиенты банка видят знакомый номер.

Как показывает практика, мошенники чаще всего представляются сотрудниками банков. Причем, они знают о клиенте почти все: фамилию, имя и отчество, паспортные данные, а в некоторых случаях даже номер карты. Эти сведения они собирают из открытых источников, например, в социальных сетях или в ставших доступными базах данных.

Далее нечистые на руку лица начинают запугивать и всячески торопить человека. Обычно они утверждают, что зафиксировали подозрительную активность по карте. И чтобы ее остановить будто бы нужно срочно назвать либо пин-код, либо одноразовый пароль из СМС.

Помните главное: никому не сообщайте данные для входа в интернет-банк: логин, пароль, одноразовые пароли из СМС. Настоящий сотрудник банка никогда не будет их у вас запрашивать.

Прервите разговор с подозрительным телефонным абонентом и незамедлительно перезвоните в банк. Там предоставят необходимую информацию, если у вас появились сомнения.

Не переходите по ссылкам на незнакомые ресурсы: с их помощью мошенники пытаются заразить ваш компьютер или телефон вирусом и прибрать к рукам ваши персональные данные.

Примите дополнительные меры безопасности: настройте блокировку экрана телефона, отключите показ содержимого СМС на заблокированном экране, установите пароль на сим-карту. Будьте предельно бдительными и осторожными.

Источник: Псковская Лента Новостей
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