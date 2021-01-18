Происшествия

Псковичу грозит до 15 лет тюрьмы за призывы к самоубийству

Жителя Пскова будут судить за публичные призывы к экстремизму, оправдание и пропаганду терроризма в Сети, а также организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе следствия установлено, что в мае 2018 года мужчина, используя планшетный компьютер, разместил на администрируемой им странице в социальной сети «ВКонтакте» две публикации, содержащие публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

А в период с мая 2018 года по апрель 2019 года, находясь по месту своего жительства в Пскове, он разместил на администрируемой им странице в социальной сети «ВКонтакте» ряд публикаций, изображений и аудиозаписей в поддержку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», содержащих оправдание и пропаганду терроризма, «тем самым публично заявив о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании».

Кроме того, в период с октября 2018 года по май 2019 года он разместил в открытом доступе на администрируемом им интернет-сообществе в социальной сети в «ВКонтакте» ряд публикаций о суициде, способах совершения суицида.

Органы предварительного расследования предъявили ему обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 280, части 2 статьи 205.2, части 2 статьи 110.2 УК РФ. Санкция части 2 статьи 110.2 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Уголовное дело направлено во 2-ой Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.