Происшествия

Двух белорусов будут судить за организацию незаконной миграции в Псковской области

Двое граждан Белоруссии предстанут перед судом за организацию незаконной миграции в Псковской области. Об этом Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе следствия установлено, что 29 октября 2020 года в обход установленных пунктов пропуска и мест несения службы пограничных нарядов они незаконно перевели на территорию России через границу с Белоруссией четырех граждан Узбекистана. В пределах пограничной зоны в районе деревни Палкино Невельского района их задержал пограничный наряд ПУ ФСБ России по Псковской области.

Белорусам предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию, группой лиц по предварительному сговору).

Уголовное дело направили в Невельский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция части 2 статьи 322.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.