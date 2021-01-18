Происшествия

Псковичка попалась на краже коньяка и банки кофе из магазина

42-летняя псковичка попалась на краже коньяка и банки кофе из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

19 января экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали женщину, которая несколькими днями ранее похитила из торгового зала бутылку коньяка и банку кофе.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемую передали сотрудникам полиции.