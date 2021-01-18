Происшествия

25 тысяч пачек сигарет и 60 литров алкоголя изъято в двух магазинах в Пскове

Псковские таможенники выявили в двух магазинах города реализуемую без акцизных марок Российской Федерации табачную и алкогольную продукцию. Об этом Псковской Ленте Новостей, сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

На витринах и в складских помещениях сотрудники таможни обнаружили более 25 тысяч пачек сигарет с акцизными марками стран СНГ и 60 литров немаркированной алкогольной продукции.

Табачные изделия стоимостью более 1 млн 260 тыс рублей изъяты и направлены в Управление Роспотребнадзора по Псковской области.

«Оба магазина принадлежат одному физическому лицу, - пояснил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок. – Собственник объектов торговли уже привлекался к ответственности за подобные правонарушения».