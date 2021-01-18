Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
История развития, качества и новых технологий
счет за воду - оплати задолженность без пени
Знак качества фабрики обуви Nordman
Телефон прямого эфира 56-73-72
Соглашение о сотрудничестве
елка желаний - мечты сбываются
безопасность - дело каждого
Жить и строить нацпроекты помогают
 
 
 
ещё Происшествия 18.01.2021 11:440 Восемь посетителей и организатор кальянной в Пскове будут привлечены к ответственности 20.01.2021 13:270 Великолучанка оформила пенсионерке подложный страховой полис 20.01.2021 12:220 Двое великолучан ограбили собутыльника-садовода 20.01.2021 11:300 25 тысяч пачек сигарет и 60 литров алкоголя изъято в двух магазинах в Пскове 20.01.2021 10:520 Псковичка попалась на краже коньяка и банки кофе из магазина 20.01.2021 10:000 Двух белорусов будут судить за организацию незаконной миграции в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 14.01.2021 12:318 Наталью Дорожкину отстранили от руководства великолукской инфекционной больницей 14.01.2021 16:314 Суд взыскал с семьи псковского экс-депутата полмиллиона рублей за пользование «Мечтой» 19.01.2021 15:282 Руководитель Псковпассажиравтотранса нашел недостатки в новых автобусах 15.01.2021 17:192 Скончалась экс-директор Псковской областной филармонии Галина Иванова 14.01.2021 13:1610 Губернатор допускает всплеск заболеваемости коронавирусом в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Великолучанка оформила пенсионерке подложный страховой полис

20.01.2021 13:27|ПсковКомментариев: 0

Великолучанка оформила пенсионерке 1930 года рождения подложный страховой полис и украла ее деньги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

18 января около 16.00 в дом на Механическом проезде в Великих Луках к пенсионерке зашла женщина, которая представилась сотрудницей страховой компании и предложила хозяйке оформить страховой полис. Пожилая великолучанка согласилась. Гостья заполнила бланк, взяла у женщины за оказанную услугу более 5 тысяч рублей и ушла.

Когда великолучанка вместе с приехавшими к ней родственниками внимательнее изучила оставленный незнакомкой «документ», то у нее возникли сомнения по поводу его подлинности. Потерпевшая обратилась за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. Выяснилось, что представленный полис является подложным.

Полицейским удалось установить подозреваемую. Ей оказалась жительница Великих Лук 1950 года рождения. Уточняются все обстоятельства произошедшего.

«Есть основания полагать, что ранее подозреваемая работала в сфере страхования и воспользовалась имевшимися у нее бланками», - отметили в ведомстве.

В настоящее время проводится проверка, в рамках которой устанавливается причастность этой гражданки и к другим подобным противоправным деяниям.

Теги: #великие луки #умвд россии по псковской области #мошенничество
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Отразится ли задержание оппозиционера Алексея Навального на общественно-политической жизни России?
В опросе приняло участие 510 человек
20.01.2021, 14:280 Андрей Турчак исполнил новогоднюю мечту 12-летней псковички 20.01.2021, 14:260 Невельский суд вернул следствию дело инспектора ГИБДД, обвиняемого в служебном подлоге 20.01.2021, 14:110 Чего не хватает Пскову для развития туризма, рассказал эксперт 20.01.2021, 14:100 «Ниссан» съехал в кювет в Стругокрасненском районе, есть пострадавший
20.01.2021, 13:570 #Псковновогодний, или С любовью к городу 20.01.2021, 13:420 В Невельском районе сменился подрядчик по вывозу ТКО 20.01.2021, 13:290 Смена руководства ФАС не принесла потрясений - Ольга Милонаец 20.01.2021, 13:270 Великолучанка оформила пенсионерке подложный страховой полис
20.01.2021, 13:250 Почти на 5% выросли цены на товары в Псковской области в 2020 году 20.01.2021, 13:030 Начинается программа «Особое мнение» с Ольгой Милонаец 20.01.2021, 13:030 Производство синтепона может открыть в Псковской области петербургский инвестор 20.01.2021, 13:021 Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры разработают в Пскове
20.01.2021, 13:003 Национальная гордость вместо иммунитета 20.01.2021, 12:590 Банк «Открытие» профинансирует «Евроинвест Девелопмент» на 8 млрд рублей 20.01.2021, 12:570 Первая сессия областного Собрания в 2021 году начнется с обсуждения масштабного обрыва электросетей 20.01.2021, 12:451 27-килограммовый пряник подарили школьникам в Псковской области
20.01.2021, 12:330 Маленькая орнитологическая сенсация зафиксирована в Гдове 20.01.2021, 12:220 Двое великолучан ограбили собутыльника-садовода 20.01.2021, 12:174 Олег Брячак не исключил, что возглавит отделение СР после объединения с двумя партиями 20.01.2021, 12:102 Численность населения Пскова к 2030 году планируется довести до 217 тысяч
20.01.2021, 12:040 Трех пьяных водителей-рецидивистов остановили псковские полицейские 20.01.2021, 11:540 Россияне рассказали, что важно для счастливой пенсии 20.01.2021, 11:492 Стратегия развития Пскова будет скорректирована с учетом ситуации по коронавирусу 20.01.2021, 11:300 25 тысяч пачек сигарет и 60 литров алкоголя изъято в двух магазинах в Пскове
20.01.2021, 11:271 Павел Волков: При разработке новой стратегии развития Пскова учли ошибки предыдущей 20.01.2021, 11:201 132 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 20.01.2021, 11:180 Стратегию развития Пскова сделают максимально доступной для восприятия 20.01.2021, 11:150 Число летальных исходов от COVID-19 в Псковской области возросло до 115
20.01.2021, 11:110 В Минздрав поступили документы для регистрации третьей вакцины от коронавируса 20.01.2021, 11:030 Более 1200 человек приняли участие в крещенских купаниях в Псковской области 20.01.2021, 11:021 Суд подтвердил отказ в приватизации служебной квартиры бывшему замгубернатора 20.01.2021, 11:020 Началась видеотрансляция пресс-конференции о стратегии развития Пскова до 2030 года
20.01.2021, 10:520 Псковичка попалась на краже коньяка и банки кофе из магазина 20.01.2021, 10:504 «Справедливая Россия» объединится с партиями «За правду» и «Патриоты России» перед выборами в Госдуму 20.01.2021, 10:340 «Особое мнение» по поводу громких дел УФАС выскажет Ольга Милонаец 20.01.2021, 10:310 Банк «Открытие» внедрил передовое решение для защиты от финансового мошенничества
20.01.2021, 10:262 Исторический парк создают в Псковской области 20.01.2021, 10:240 На средства «дорожного» нацпроекта приведут в порядок 10,5 км дороги Дубровка - Дедовичи 20.01.2021, 10:170 Две псковички удостоены звания «Душа земли Псковской» 20.01.2021, 10:150 «Гайд-парк»: Псковский омбудсмен Дмитрий Шахов об ограничении прав граждан в связи с пандемией COVID-19
20.01.2021, 10:000 Двух белорусов будут судить за организацию незаконной миграции в Псковской области 20.01.2021, 09:504 В Пскове не так, как во Франции 20.01.2021, 09:460 Два автомобиля столкнулись на улице Ипподромной в Пскове 20.01.2021, 09:440 СберИндекс: расходы на услуги приблизились к максимуму после первой волны COVID-19
20.01.2021, 09:400 Псковичу грозит до 15 лет тюрьмы за призывы к самоубийству 20.01.2021, 09:300 Британский штамм коронавируса обнаружили в 60 странах 20.01.2021, 09:200 От храмов - людям: как Псковская епархия помогает региону в борьбе с коронавирусом 20.01.2021, 09:003 ПЛН-ТВ: Отразится ли задержание Навального на общественно-политической жизни?
20.01.2021, 08:550 Порхович поджег свой диван сигаретой 20.01.2021, 08:440 Большинство россиян выступают против введения COVID-паспортов 20.01.2021, 08:290 Ледяные дожди ожидаются в Псковской области 21 января 20.01.2021, 08:150 Большинство россиян недовольны своей текущей зарплатой
20.01.2021, 08:040 В России стартовала маркировка молочной продукции 20.01.2021, 07:500 Более половины россиян заявили о вине банков в мошенничестве по картам 20.01.2021, 07:340 ВОЗ сообщила о рекордном росте числа умерших из-за COVID-19 за неделю 20.01.2021, 07:170 Аналитики спрогнозировали подорожание ноутбуков
20.01.2021, 07:060 Роспотребнадзор предупредил о скорой активизации тараканов 20.01.2021, 00:120 Названы регионы России с самой большой смертностью от COVID-19 19.01.2021, 23:530 Продажи обогревателей в России выросли на 160% 19.01.2021, 23:390 Малафеев госпитализирован с большим поражением легких
19.01.2021, 23:221 Кустурица захотел привиться «Спутником V» 19.01.2021, 23:000 Как защитить свою электронную подпись, рассказали в псковской Кадастровой палате 19.01.2021, 22:480 В России разработан законопроект об ужесточении правил суррогатного материнства 19.01.2021, 22:360 Минпромторг предложил повысить ставку утильсбора на легковые машины и грузовики
19.01.2021, 22:240 Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 100 миллионам человек 19.01.2021, 22:130 Инспекция труда Псковской области напомнила о гарантиях при прохождении диспансеризации 19.01.2021, 22:000 КУГИ предлагает арендовать участок для садоводства в Палкинском районе 19.01.2021, 21:420 Реализацию региональных проектов обсудили в администрации Псковской области
19.01.2021, 21:270 Псковский боксер Артур Акавов готовится к бою в США 19.01.2021, 21:043 Впервые после долгой паузы в Псковском театре прошел спектакль. ФОТО 19.01.2021, 20:362 Массовые заявки на вакцинацию от COVID-19 принимаются в Псковской области 19.01.2021, 20:270 Законопроект об ограничениях суррогатного материнства разработали в России
19.01.2021, 20:050 Новый ангиограф ввели в работу в Великолукской межрайонной больнице 19.01.2021, 19:541 ГИБДД Псковской области проводит фоточеллендж 19.01.2021, 19:350 25000 военнослужащих ВДВ окунулись в купелях в крещенскую ночь 19.01.2021, 19:180 Волонтеры подарили микроволновку сотрудникам скорой помощи Печорского района
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.