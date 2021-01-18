Происшествия

Великолучанка оформила пенсионерке подложный страховой полис

Великолучанка оформила пенсионерке 1930 года рождения подложный страховой полис и украла ее деньги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

18 января около 16.00 в дом на Механическом проезде в Великих Луках к пенсионерке зашла женщина, которая представилась сотрудницей страховой компании и предложила хозяйке оформить страховой полис. Пожилая великолучанка согласилась. Гостья заполнила бланк, взяла у женщины за оказанную услугу более 5 тысяч рублей и ушла.

Когда великолучанка вместе с приехавшими к ней родственниками внимательнее изучила оставленный незнакомкой «документ», то у нее возникли сомнения по поводу его подлинности. Потерпевшая обратилась за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. Выяснилось, что представленный полис является подложным.

Полицейским удалось установить подозреваемую. Ей оказалась жительница Великих Лук 1950 года рождения. Уточняются все обстоятельства произошедшего.

«Есть основания полагать, что ранее подозреваемая работала в сфере страхования и воспользовалась имевшимися у нее бланками», - отметили в ведомстве.

В настоящее время проводится проверка, в рамках которой устанавливается причастность этой гражданки и к другим подобным противоправным деяниям.