Происшествия

Пол сгорел в жилом доме в Палкино

Пол сгорел в жилом доме в поселке Палкино. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 20 января в 15.20 поступило сообщение о возгорании на улице Подгорной.

Огнем поврежден пол на площади 18 квадратных метров. Причиной пожара стало неосторожные обращение с огнем неустановленного лица.

В 11.12 в деревне Майкино Великолукского района в жилом доме сгорела сажа в дымоходе. Причина пожара - нарушение правил безопасности при эксплуатации печи. Спасен жилой дом