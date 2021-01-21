Происшествия

Великолучанин попался на краже двух бутылок водки

37-летний великолучанин попался на краже двух бутылок водки из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

20 января экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на улице Вокзальной сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пронес через кассовый узел две бутылки водки, не заплатив за них.

В тот же день в Пскове около 17.00 в магазине на Рижском проспекте росгвардейцы задержали 19-летнюю девушку, которая украла из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства их передали сотрудникам полиции.