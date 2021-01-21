Происшествия

Пскович ударил ножом собутыльника во время застолья

В Пскове полиция по «горячим следам» раскрыла преступление, связанное с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в областном центре в квартире дома по улице Максима Горького 19 января около 23.00 в ходе распития спиртного между двумя мужчинами возникла ссора. Один из них, 33-летний житель Псковского района, получил проникающее ножевое ранение грудной клетки и был госпитализирован в областную больницу.

Получив сообщение о произошедшем, на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову. Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался безработный пскович 1986 года рождения. Он дал признательные показания. При обыске у него изъят нож.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие.