Происшествия

200 тысяч рублей лишилась великолукская пенсионерка после телефонного разговора

Пожилая великолучанка после телефонного общения с мошенником лишилась крупной суммы денег. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, 70-летней горожанке 19 января позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания средств он завладел деньгами с ее банковской карты. Женщина лишилась более 200 тысяч рублей.

Позже потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенника, и обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование.