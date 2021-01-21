Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
счет за воду - оплати задолженность без пени
Знак качества фабрики обуви Nordman
История развития, качества и новых технологий
Жить и строить нацпроекты помогают
Телефон прямого эфира 56-73-72
безопасность - дело каждого
 
 
 
ещё Происшествия 21.01.2021 09:012 «Оплата после пересечения»: кто и как возит из Беларуси нелегалов через псковские леса 21.01.2021 12:510 В Великих Луках отправили в тюрьму педофила 21.01.2021 12:420 200 тысяч рублей лишилась великолукская пенсионерка после телефонного разговора 21.01.2021 12:240 Псковские таможенники нашли более 1,5 тысяч пачек сигарет в покрышках грузовика 21.01.2021 12:040 В Псковской области подростку оторвало фалангу пальца петардой 21.01.2021 11:290 Пскович ударил ножом собутыльника во время застолья
 
 
 
Самое популярное 14.01.2021 12:318 Наталью Дорожкину отстранили от руководства великолукской инфекционной больницей 19.01.2021 15:283 Руководитель Псковпассажиравтотранса нашел недостатки в новых автобусах 14.01.2021 16:314 Суд взыскал с семьи псковского экс-депутата полмиллиона рублей за пользование «Мечтой» 15.01.2021 17:192 Скончалась экс-директор Псковской областной филармонии Галина Иванова 14.01.2021 13:1611 Губернатор допускает всплеск заболеваемости коронавирусом в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Псковские таможенники нашли более 1,5 тысяч пачек сигарет в покрышках грузовика

21.01.2021 12:24|ПсковКомментариев: 0

1540 пачек сигарет белорусского производства обнаружены на таможенном посту МАПП Убылинка в двух покрышках грузового автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

При таможенном досмотре выезжающего из Российской Федерации транспортного средства таможенники в покрышках выявили скрытые от контроля табачные изделия. Стоимость незаконно перемещаемой табачной продукции превышает 90 тысяч рублей.

Сигареты изъяты. В отношении водителя грузового транспортного средства возбуждено дело об административном правонарушении.

Теги: #Псковская таможня #контрабанда
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Отразится ли задержание оппозиционера Алексея Навального на общественно-политической жизни России?
В опросе приняло участие 712 человек
21.01.2021, 13:240 Ограбившая пенсионера великолучанка получила условный срок 21.01.2021, 13:190 Псковские депутаты выразили соболезнование в связи со смертью Николая Симина 21.01.2021, 13:170 Производство полимерной продукции могут запустить в Печорах 21.01.2021, 13:130 Горожане обеспокоены судьбой серой цапли, зимующей в Пскове
21.01.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 21.01.2021, 13:020 Дмитрий Месхиев: Федерализация — не конец Псковского драмтеатра, а лишь начало 21.01.2021, 12:580 Друзья и коллеги почтили память ушедшего из жизни 20 лет назад Виталия Пушкарева 21.01.2021, 12:570 Александр Коновалов избран президентом Федерации футбола Псковской области
21.01.2021, 12:530 12 дорожных машин и 8 тракторов убирают Псков от снега 21.01.2021, 12:510 В Великих Луках отправили в тюрьму педофила 21.01.2021, 12:480 Псковские теплосети определили победителей конкурса творческих работ 21.01.2021, 12:420 200 тысяч рублей лишилась великолукская пенсионерка после телефонного разговора
21.01.2021, 12:420 Псковичам предлагают выгодный годовой абонемент в фитнес-центр 21.01.2021, 12:360 Юлия Пересильд просит обсудить с ней фильм «Трое» 21.01.2021, 12:350 Порховичке не включили в страховой стаж 16 лет работы на Украине 21.01.2021, 12:290 В «Единой России» отметили опыт Псковской области по проведению киноуроков
21.01.2021, 12:240 Псковские таможенники нашли более 1,5 тысяч пачек сигарет в покрышках грузовика 21.01.2021, 12:221 С 1 февраля в России повысят социальные выплаты 21.01.2021, 12:180 УФАС запретило «Псковжилстрою» называть себя в рекламе государственным застройщиком 21.01.2021, 12:040 В Псковской области подростку оторвало фалангу пальца петардой
21.01.2021, 12:000 Псковский отряд «ЛизаАлерт» не испытывает проблем из-за отсутствия статуса юрлица 21.01.2021, 11:550 Скончался архитектор Геннадий Мокеев, спроектировавший макет «Дома Святой Троицы» 21.01.2021, 11:530 Себежанин лишился свободы за вождение в нетрезвом виде 21.01.2021, 11:420 COVID-19 внес изменения в работу псковского поискового отряда «ЛизаАлерт»
21.01.2021, 11:410 С 1 января возобновлена обязательная поверка газовых счетчиков 21.01.2021, 11:320 «Сообразим на троих»: Партии на старте парламентской кампании-2021 21.01.2021, 11:310 На трассе Петербург - Псков «Мазда» врезалась в обгонявший ее «Ситроен» 21.01.2021, 11:290 Пскович ударил ножом собутыльника во время застолья
21.01.2021, 11:250 В Пустошкинском районе два автомобиля столкнулись и съехали в кювет 21.01.2021, 11:230 Более 100 человек искал отряд «ЛизаАлерт» в Псковской области в 2020 году 21.01.2021, 11:111 Коронавирус в Псковской области унес жизни еще двух человек 21.01.2021, 11:080 Великолучанин попался на краже двух бутылок водки
21.01.2021, 11:010 Началась видеотрансляция пресс-конференции о деятельности ПСО «ЛизаАлерт» в Псковской области 21.01.2021, 10:591 345 человек выздоровели от коронавируса в Псковской области за сутки 21.01.2021, 10:500 Псковская инспекция труда добилась выплаты 77 млн рублей задержанной зарплаты 21.01.2021, 10:490 Глава Великих Лук планирует привиться от коронавируса
21.01.2021, 10:470 «Беседка»: Дмитрий Месхиев о новой жизни псковского театра 21.01.2021, 10:330 Полиция ищет свидетелей съезда в кювет «Фольксвагена» под Псковом 21.01.2021, 10:303 Вакцинация от COVID-19 идет в районах Псковской области 21.01.2021, 10:260 Циклон «Кристоф» принесет в Псковскую область гололед и ледяной дождь
21.01.2021, 10:120 Более 18 млрд рублей налогов поступили в бюджет Псковской области в 2020 году 21.01.2021, 10:000 Как перестать быть мамой-такси 21.01.2021, 09:450 Псковские приставы организуют «горячую линию» по работе коллекторских агентств 21.01.2021, 09:331 Предпринимателей ждут изменения в порядке оформления кассовых чеков
21.01.2021, 09:280 Более 200 нарушений жилищных прав детей-сирот выявили в Псковской области 21.01.2021, 09:230 Пол сгорел в жилом доме в Палкино 21.01.2021, 09:230 Полицейского-кинолога не хватает псковской Росгвардии 21.01.2021, 09:210 Миллион рублей задолжала своим сотрудникам псковская компания
21.01.2021, 09:110 Квартира горела в Писковичах на улице Гецентова 21.01.2021, 09:110 Банк «Открытие»: Жители Санкт-Петербурга понимают в рублях больше, чем москвичи 21.01.2021, 09:012 «Оплата после пересечения»: кто и как возит из Беларуси нелегалов через псковские леса 21.01.2021, 08:530 Всего 5,2 млн иностранцев прибыли в Россию в 2020 году
21.01.2021, 08:430 Роскачество призвало не покупать вакцины от коронавируса в интернете 21.01.2021, 08:290 Число торгов по арестованному имуществу в России выросло в 14 раз в 2020 году 21.01.2021, 08:150 Новоржевец лишил пенсионерку кухонного комбайна 21.01.2021, 08:040 Нормы провоза багажа в самолетах могут ужесточить в России
21.01.2021, 07:551 Работодатели раскрыли смысл фразы «мы вам перезвоним» 21.01.2021, 07:460 В России могут отменить транспортный налог на экологичные автомобили 21.01.2021, 07:330 Российские дипломаты намерены наладить контакты с аппаратом Белого дома 21.01.2021, 07:230 Наказание за жестокое обращение с животными внесут в КоАП
21.01.2021, 07:110 Доход самозанятых в России в 2020 году вырос в 11 раз 21.01.2021, 07:000 Росгвардейцы встали на лыжи в поддержку легендарного сослуживца 20.01.2021, 23:350 Редким фото с венчания в Троицком соборе поделилась Юлия Высоцкая 20.01.2021, 23:230 Валентин Курбатов объявлен резидентом Чусового
20.01.2021, 22:410 СМИ: Чубайс уходит со всех постов в РСПП 20.01.2021, 22:161 Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к участию в протестах 20.01.2021, 21:521 Названы напитки, помогающие снизить артериальное давление 20.01.2021, 21:372 Псковским росгвардейцам рассказали о подвиге ленинградцев, выстоявших в блокаду
20.01.2021, 21:230 Госархив показал псковичам газетную рекламу начала XX века 20.01.2021, 21:111 Открыта вакансия судьи Псковского городского суда 20.01.2021, 21:071 Уроженец Псковской области назначен заместителем председателя правительства Архангельской области 20.01.2021, 20:540 Псковичей приглашают на выставку «Книга года - 2020»
20.01.2021, 20:390 Член Общественного совета при областном УМВД дала старт «Студенческому десанту» 20.01.2021, 20:225 Губернаторам поручено взять под личный контроль вакцинацию населения от COVID 20.01.2021, 20:132 Умер член псковского облизбиркома состава 1999 - 2003 годов Николай Симин 20.01.2021, 19:594 Псковское УФАС намерено вернуться к теме ценообразования газа в баллонах
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.