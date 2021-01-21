Происшествия

Псковские таможенники нашли более 1,5 тысяч пачек сигарет в покрышках грузовика

1540 пачек сигарет белорусского производства обнаружены на таможенном посту МАПП Убылинка в двух покрышках грузового автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

При таможенном досмотре выезжающего из Российской Федерации транспортного средства таможенники в покрышках выявили скрытые от контроля табачные изделия. Стоимость незаконно перемещаемой табачной продукции превышает 90 тысяч рублей.

Сигареты изъяты. В отношении водителя грузового транспортного средства возбуждено дело об административном правонарушении.