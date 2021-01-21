Происшествия

В Великих Луках отправили в тюрьму педофила

32-летнего великолучанина признали виновным в педофилии, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук.

Действия сексуального характера великолучанин совершил в отношении детей, не достигших 14 лет и являющихся его родственниками.

За совершение двух преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ, Великолукский городской суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения с отбытием в исправительной колонии строгого режима, дополнительное наказание - 1 год 6 месяцев ограничения свободы.

Также осужденному назначили принудительную меру медицинского характера в виде наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания в виде лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.