Происшествия

Личность найденной мертвой женщины устанавливают в Великих Луках

В Великих Луках устанавливают личность женщины, тело которой найдено у дома №29 по улице Энгельса. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

Примерный возраст женщины: 60-65 лет. Рост составляет 150-160 сантиметров. Плотного телосложения, волосы темно-русые с сединой, концы окрашены, предположительно, хной. Была одета в темное матерчатое пальто с пуговицами, шапку, темные рейтузы, черные сапоги на молнии, темную блузку с цветными узорами.

Тем, кто может оказать помощь следствию, следует обращаться по телефонам: 02 или 8 906 223-11-28.