Происшествия

Баня сгорела в Гдовском районе

Баня сгорела в деревне Подкурье Гдовского района утром 21 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, строение осталось без кровли, огнем повреждены стены по всей площади.

Причина пожара - короткое замыкание проводки в распределительной коробке.

В 17.09 в деревне Купровщина Псковского района произошел пожар в жилом доме. В комнате огнем повреждены стена и потолочное перекрытие. Помещение закопчено по всей площади. Предположительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки.