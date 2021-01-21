Происшествия

Тюрьма грозит бездомным, до смерти забившим псковича

Лишение свободы сроком до 15 лет грозит двум бездомным, забившим до смерти жителя города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ночь на 9 марта 2020 года двое бездомных мужчин находились в гостях у своего знакомого в общежитии на улице Красноармейской, 26 и распивали спиртное. В ходе конфликта гости нанесли хозяину удары руками и ногами по лицу и телу, от которых пскович скончался на месте происшествия через некоторое время.

Бездомные с места происшествия скрылись. В ходе оперативно-розыскных мероприятий их задержали в Санкт-Петербурге.

Злоумышленникам предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему, повлекшее по неосторожности его смерть).

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.