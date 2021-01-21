Происшествия

Трех граждан Армении фиктивно прописала в своем доме великолукская пенсионерка

Подозреваемые в нарушении миграционного законодательства установлены в Великолукском и Опочецком районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В доме в деревне Крайнево Опочецкого района нигде не работающий 65-летний житель Пушкиногорского района фиктивно прописал гражданина Республики Беларусь. Мужчина дал признательные показания.

А в доме в деревне Лычево Великолукского района 57-летняя местная жительница оформила фиктивную регистрацию трех граждан Республики Армения. Пенсионерка дала признательные показания.

По данным фактам проводятся проверки. «За последнее время подобные примеры в области далеко не единичны. В связи с этим полиция напоминает нашим согражданам об ответственности, предусмотренной законодательством за такого рода противоправные деяния», - заключили в ведомстве.