Происшествия

В Псковской области нашли фальшивки в выручке магазина и АЗС

Уголовное дело возбуждено в Пскове по факту обнаружения пятитысячной банкноты с признаками подделки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, она была выявлена 19 января в выручке магазина по Октябрьскому проспекту. Обстоятельства произошедшего выясняются в ходе расследования.

Также 21 января в одной из организаций Пскова обнаружена фальшивая тысячерублевая банкнота. По имеющимся данным, она поступила в выручке из АЗС в Печорском районе. Ведется проверка.

В тот же день в Печорах в финансовом учреждении выявлена купюра достоинством пять тысяч рублей с признаками подделки. Предположительно, она поступила от 25-летней местной жительницы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В связи с этим полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Также следует помнить: если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть ее, так как за это предусмотрена уголовная ответственность.Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02», - обратили внимание в ведомстве.