Происшествия

При попытке украсть водонапорную башню задержали двоих жителей Бежаницкого района

В Бежаницком районе полицейские с поличным задержали двоих граждан, которые пытались совершить кражу водонапорной башни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

20 января к водонапорной башне у деревни Заход Горский на двух легковых машинах с прицепами подъехали двое мужчин. С помощью бензопилы они начали распиливать недействующую металлическую башню, которая стоит на балансе местной сельхозорганизации. По имеющимся данным, весит она более восьми тонн. Часть фрагментов конструкции напарники отвезли в Бежаницы и сдали в пункт приема металла, получив около 20 тысяч рублей.

А 21 января они вновь появились у башни и продолжили начатое дело. В этот момент злоумышленники были задержаны с поличным. Подозреваемыми в покушении на кражу оказались двое безработных жителей Бежаницкого района 1977 и 1981 годов рождения. Они дали признательные показания.

В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ . Проводится расследование.