Происшествия

Пскович предстанет перед судом за кражу денег у соседа

37-летний житель города Пскова предстанет перед судом за кражу денег у соседа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

26 декабря нетрезвый злоумышленник зашел в гости к соседу по блоку на улице Инженерной в Пскове и увидел лежащие на шкафу деньги. Воспользовавшись тем, что его никто не видит, он украл 20 тысяч рублей.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража). Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет