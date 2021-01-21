Происшествия

Кража виски привела псковича на скамью подсудимых

Житель города Пскова 1991 года рождения предстанет перед судом за кражу виски из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В одном из сетевых магазинов на улице Инженерной в Пскове молодой человек воспользовался тем, что его никто не видит, взял со стеллажа две подарочные упаковки виски стоимостью около 1430 рублей и спрятал их под свою куртку. Затем он пересек расчетно-кассовую зону магазина, не оплатив товар, и ушел.

Ранее пскович подвергался административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное частью 2 статьи 7.27 КоАП РФ. Инкриминируемая ему статья 158.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.