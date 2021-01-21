Происшествия

Попытка обокрасть магазин обернулась для жителя Дедовичей тюрьмой

Ранее судимого жителя Дедовичей отправили в колонию строго режима за квартирную кражу и попытку обокрасть магазин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Так, 26 сентября 2020 года нетрезвый злоумышленник незаконно проник в одну из квартир в Дедовичах, откуда украл мобильный телефон, джинсовые брюки, куртку, сим-карту и бутылку водки. Кроме того, он прихватил 500 г пряников и 300 г колбасы, уточнили в пресс-службе. Ущерб потерпевшему составил более 4000 рублей.

В тот же день мужчина подошел к магазину в поселке. Он вырвал провод, ведущий к лампе сигнализации магазина, приподнял рольставни и вырвал их из крепежей. Затем злоумышленник разбил осколком кирпича стекло магазина и через разбитое окно вошел в торговый зал. Там он собирался украсть 26100 рублей из кассы и четыре смартфона стоимостью 11900 рублей, но на место происшествия приехали полицейские. Заметив их, мужчина убежал.

21 января злоумышленника признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ и частью 3 статьи 30, пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.